С чем нужно есть пельмени, чтобы извлечь из блюда пользу: секреты, которые вам точно пригодятся

То, что вы обязательно должны знать

Пельмени — это когда хочется чего-то мясного и одновременно мучного, а готовить нет времени. Это не только очень удобное, но и вкусное блюдо.

Существует мнение, что пельмени – не самое полезное блюдо на свете. Вместе с "СОДа" рассмотрим, как сделать их максимально полезными для здоровья и с чем их нужно для этого есть.

С чем нужно есть пельмени для максимальной пользы

Для здоровья пельмени лучше есть с диетическим мясом и нежирной начинкой. Дело в том, что пищевая ценность пельменей, мантов, вареников и подобных блюд из теста и начинки зависит от входных ингредиентов.

Разумеется, калорийность отличается, если в блюдо добавлено жирное мясо, много сахара и масло или диетическое мясо или нежирная начинка. Поэтому полезнее для организма выбирать пельмени и подобные блюда с кроликом, индейкой, курицей, рыбой; вареники – с нежирным сыром, ягодами, желательно без сахара, или с овощами.

Калорийность будет отличаться, если подобные блюда обжаривать, а не готовить на пару или отваривать. А вместо соленых, сладких или острых соусов можно поливать эти блюда нежирной сметаной или натуральным йогуртом.

Ранее "Телеграф" делился рецептом простого, бюджетного и быстрого теста для пельменей. Такие пельмени придутся вам по вкусу.