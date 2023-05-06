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Зачем замораживать заправку для борща: мамин трюк сделает вашу готовку проще

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
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Автор
Лайфхак, который упростит вам жизнь
Лайфхак, который упростит вам жизнь. Фото shuba.life

Вы заметите, насколько проще стало готовить любимое первое блюдо

Борщ — это традиционное украинское блюдо. Каждая хозяйка готовит это блюдо по-своему, но единственное, в чем сходятся все — долгое время его приготовления.

Борщ можно приготовить гораздо быстрее. Вместе с Shuba мы расскажем, как сократить время приготовления благодаря заморозке заправки на борщ. Это существенно сэкономит время приготовления блюда.

Как заморозить заправку на борщ

Подготовьте овощи: почистите и помойте свеклу, морковь, лук, сладкий перец. Если для заправки борща вы используете другие овощи, например, помидоры, пастернак — помойте и почистите и их.

После этого натрите морковь и свеклу на большой терке, лук и перец мелко нарежьте. Чтобы добавить заправке приятного аромата, добавьте в нее измельченную зелень — петрушку или укроп.

Все ингредиенты сложите в миску и хорошо перемешайте, расфасуйте по пакетикам, выпустите из них воздух, застегните специальную молнию и отправьте все в морозильную камеру. Важно — не давайте овощам выпустить много сока. При необходимости напишите дату и название.

Каждые два часа доставайте овощи из морозильной камеры и встряхивайте пакеты, затем кладите обратно. Это предотвратит замерзание овощей в один большой блин.

Как заморозить заправку для борща после обжаривания

Овощную заправку можно заморозить даже после обжарки. Для этого необходимо проделать те же действия — почистить, помыть, натереть или нарезать овощи.

Приготовьте заправку на сковороде, остудите до комнатной температуры. Переложите обжаренную заправку в пакетики, выпустите воздух и закройте.

Сначала охладите заправку в холодильнике около 1-2 часов, а затем переложите в морозильную камеру. Такую заправку можно доставать из морозильной камеры и сразу добавлять в борщ.

При приготовлении заправки придерживайтесь определенных правил. Так ваше блюдо станет более ароматным.

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