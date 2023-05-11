Зачем класть хлеб на сковороду во время жарки котлет: кулинарная хитрость, которая спасет фигуру

Вам поможет хитрость опытных хозяек

Кто же не любит отрезать и съесть кусок ароматной свежей, только что испеченной булочки! Хлеб достаточно активно используется опытными кулинарами – с ним любимый борщ кажется еще вкуснее, а намазки с хлебом отлично утоляют голод.

Однако не все знают, зачем использовать хлеб во время жарки котлет или мясных блюд. Вместе с Рixelinform расскажем об этом хитром трюке.

Зачем хозяйки кладут хлеб во время жарки мясных продуктов

Оказывается, хлеб может быть спасительным продуктом для тех, кто не любит излишне жирные блюда. Избыток жира не только делает пищу вредной, но и отрицательно сказывается на вкусовых качествах. Чтобы избежать этого, вам нужно просто отправить на сковородку кусок хлеба. Избыток масла и выделившийся жир впитается в хлебобулочное изделие и ваши котлетки будут еще вкуснее.

Но запомните: для этого лучше всего использовать черствую корочку хлеба. Она сможет дольше сохранять форму на сковороде и убрать больше жира. Также не забывайте своевременно извлекать хлеб из сковородки. Если он развалится во время приготовления мяса, это не придаст блюду аппетитности.

Кстати, хлеб может оказаться уместным и при варке свеклы. Хлебобулочное изделие поможет справиться с одной популярной проблемой.