Один ингредиент поможет вывести з мяса всю "химию": лайфхак, который вам точно пригодиться

Для этого не нужны какие-то специальные средства

В наше время трудно найти мясо животного, которое бы при жизни не кормили разнообразной "химией": гормонами, антибиотиками, кормами с добавками и другими препаратами. Для животных эти средства обычно не приносят ощутимого вреда, но затем в виде потребленного мяса могут нанести вред здоровью человека.

Поэтому очень важно перед приготовлением очистить мясо от токсинов. Простой кулинарный лайфхак от "Мета" поможет сделать ваш рацион более полезным для организма.

Как вывести из мяса все токсины

Для этого вам понадобиться только вода, соль и немного времени, но вы будете уверены в качестве потребляемого продукта. Возьмите 40 граммов обычной соли и растворите в литре холодной воды. Этим раствором залейте мясо. Продержите мясо в воде час, а затем вытащите и хорошо промойте.

После процедуры положите мясо в кастрюлю и залейте свежим раствором еще на 30 минут. Промойте мясо и проварите его в чистой кипящей воде 1 минуту. Еще раз промойте и смело готовьте из него любые блюда. Ваше мясо стало чистым и безопасным для употребления.

Еще в магазине можно определить наличие "химии" в мясе. Это можно сделать с помощью одной спички.