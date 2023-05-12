У кого День ангела 13 мая: все именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В субботу, 13 мая, отмечается Всемирный день справедливой торговли, Всемирный день мигрирующих птиц, Всемирный день техники для будущего, Всемирный день одуванчика, День яблочного пирога, фруктового коктейля и хумуса в США. Кроме того, носители шести имен в этот день празднуют свои Дни ангела.

Мужские именины 13 мая

Василий, — это распространенное мужское имя греческого происхождения, которое переводится как "царь", "царственный".

Игнат, — это латинское имя, которое по основной версии произошло от слова "игнис" (огонь), но также может брать начало и от слова "игнатус" (неизвестный).

Клим, — это имя происходит от римского имени Климент, которое буквально значит "милосердный".

Максим, — популярное мужское имя латинского происхождения, которое можно перевести как "самый большой" или "величайший".

Никита (Микита), — популярное имя греческого происхождения, которое переводится как "победитель".

Яков, — библейское имя, которое значит "тот, кто следует за кем-то".

Женские именины 13 мая не отмечаются.

Стоит заметить, что 13-14 мая в мире и в Украине в частности отмечается важный праздник День матери. Ранее "Телеграф" рассказывал про главные традиции праздника и что нужно сделать на День матери.