У кого День ангела 13 травня: всі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У суботу, 13 травня, відзначається Всесвітній день справедливої торгівлі, Всесвітній день мігруючих птахів, Всесвітній день техніки для майбутнього, Всесвітній день кульбаби, День яблучного пирога, фруктового коктейлю та хумусу у США. Крім того, носії шістьох імен цього дня святкують свої Дні ангела.

Чоловічі іменини 13 травня

Василь, — це поширене чоловіче ім’я грецького походження, яке перекладається як "цар", "царський".

Ігнат, — це латинське ім’я, яке за основною версією походить від слова "ігніс" (вогонь), але також може брати початок і від слова "ігнатус" (невідомий).

Клим, — це ім’я походить від римського імені Климент, яке буквально означає "милосердний".

Максим, — популярне чоловіче ім’я латинського походження, яке можна перекласти як "найбільший" або "найвеличніший".

Микита (Нікіта) — популярне ім’я грецького походження, яке перекладається як "переможець".

Яків, — біблійне ім’я, яке означає "той, хто слідує за кимось".

Жіночі іменини 13 травня не відзначаються.

Варто зауважити, що 13-14 травня у світі та в Україні зокрема відзначається важливе свято "День матері". Раніше "Телеграф " розповідав про головні традиції свята та що потрібно зробити на День матері.