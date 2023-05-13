Зачем обжаривать макароны в суп: удивительная хитрость, о которой даже не догадываются

Сделайте так — и вы не пожалеете!

Макароны часто используют для приготовления множества блюд, в том числе и для супов. Однако бывают ситуации, когда во время приготовления первого блюда этот ингредиент разваривается и становится похожим на некую неаппетитную массу.

Чтобы получить вкусный суп с макаронами, можно пользоваться нехитрыми приемами. Именно с их помощью можно приготовить вкуснейшее первое блюдо. Как это сделать, расскажем с "Главредом".

Что делать, чтобы макароны не разваливались в супе

Можно бросать их в блюдо чуть ли не в последнюю очередь и пытаться выключить блюдо до того, как этот продукт переварится. Но такой метод не очень надежен — уследить, чтобы макароны не остались твердыми и не разварились, достаточно сложно.

Однако есть второй способ, как сделать так, чтобы макароны не разваривались в супе. Перед варкой их нужно обжаривать на сковородке.

Этот совет касается макарон всех сортов пшеницы. Дело в том, что во время варки макароны выделяют крахмал, который в воде становится клейким. Предварительная обжарка решит эту проблему и не позволит супу превратиться в густую неаппетитную массу.

Как правильно обжаривать макароны для супа

Делать это нужно на сухой сковороде. Макароны для жарки нужно выкладывать на сковороду одним слоем и постоянно помешивать их, чтобы не пригорели.

Достаточно прожарить макароны лишь нескольких минут. Их можно снимать с огня как только они станут золотистого цвета.

Не ждите, пока они остынут, и сразу бросайте в суп. Однако нужно рассчитать время так, чтобы они попали в первое блюдо за 5 минут до его полного приготовления.

Кстати, вы не пробовали сварить макароны в молоке? Если нет — обязательно попробуйте, и вы получите ресторанное блюдо.