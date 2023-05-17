Без ножа и с чистыми руками: как быстро почистить молодую картошку

Почистить картофель быстро и даже без ножа — реально

В сезон молодой картошки хочется побаловать семью любимыми блюдами. Однако чистка мелкого картофеля - занятие кропотливое и может отнимать много времени.

Почистить молодую картошку можно даже без ножа и при этом остаться с чистыми руками. Как это сделать, расскажем вместе с "Главредом".

Как быстро без ножа почистить молодой картофель

Предварительно замочить в воде. Для этого нужно молодой картофель положить в кастрюлю, накрыть крышкой и дать постоять некоторое время. Затем нужно хорошенько потрясти посудину и слить воду. При необходимости можно процедуру повторить.

Есть и схожий способ чистки молодого картофеля. Его можно положить в пакет, завязать его и хорошенько потрясти.

Хорошо поможет очистить картофель от кожуры воздействие высоких температур. Для этого необходимо залить клубни кипятком и через несколько секунд поместить картофель в ледяную воду. Никакая шкурка не выдержит такого натиска.

Тоненькую картофельную кожицу можно легко удалить кухонной губкой или мочалкой. Нужно лишь потереть овощ жесткой стороной. Картошку, которая уже начала стареть и "наращивать броню" можно почистить металлической губкой или щеткой.

Поможет быстро очистить картофель от шелухи и обычная поваренная соль. Нужно промыть и тщательно просушить овощ и сложить его в емкость с крышкой — кастрюлю или пластиковое ведро, после засыпать в посудину несколько ложек соли крупного помола, закрыть крышкой и потрясти. После процедуры картофель необходимо промыть и сразу варить.

Молодой картофель можно вкусно приготовить в соевом соусе. Это лучший рецепт, который вам полюбится.