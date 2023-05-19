Никакого замачивания: один ингредиент "поможет" сварить горох быстро

Возьмите на заметку для приготовления гороховых блюд

Горох – полезная и очень вкусная бобовая культура. В нашей кухне его часто используют в качестве ингредиента для приготовления разнообразных блюд. Но очень часто кулинаров останавливает долгое время приготовления гороха, а также предварительное замачивание.

Но если есть проблема, можно найти и эффективные пути ее решения. Как быстро сварить горох без предварительного замачивания, рассмотрим вместе с Gurman.

Как быстро сварить горох без предварительного замачивания

Этот вариант приготовления не занимает много времени и исключает замачивание бобов. Для такого способа вам понадобится всего несколько ингредиентов – это две маленькие ложки растительного масла, стакан гороха, вода и приправы по своему вкусу.

Для начала необходимо промыть необходимое количество гороха до тех пор, пока вода перестанет быть мутной. Заливаем бобы холодной жидкостью — ее должно быть в два раза больше гороха. Далее следует поставить кастрюлю на плиту, включив слабый уровень нагрева.

Необходимо дождаться, пока закипит вода, добавить сливочное масло и приправы по вашему вкусу. Доведите горох до полной готовности.

Горох будет готовиться совсем немного времени. К тому же он получится мягким, вкусным и насыщенным благодаря сливочному маслу.

Раньше мы рассказывали о еще одном способе быстро сварить горох. Выбирайте, что вам удобнее, и готовьте.