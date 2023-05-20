Один предмет сделает куриное филе сочным и мягким

Вы больше не будете варить филе по-другому

Сварить куриное филе вроде дело несложное, но иногда может стать настоящим вызовом для многих кулинаров. Ведь достаточно часто во время приготовления оно теряет свою сочность и становится сухим

Вместе с Uaportal расскажем, как сохранить непревзойденный вкус и мягкость куриного филе. Для этого вам пригодиться фольга.

Как сохранить при варке сочность куриного филе с помощью фольги

Она является прекрасным ингредиентом для приготовления куриного филе, поскольку помогает удержать влагу и соки внутри мяса. Кроме того, фольга предотвращает испарение влаги.

Прежде чем начать готовить, тщательно вымойте куриное филе и обсушите бумажным полотенцем. Удалите видимые жировые слои или кожу. Разрежьте достаточно большой кусок фольги, чтобы полностью обернуть куриное филе. Разверните фольгу на рабочей поверхности и смажьте небольшим количеством растительного масла или небольшим слоем сливочного масла.

При желании добавьте приправы и маринад к куриному филе. Тщательно намажьте маринад по всему филе.

Уложите куриное филе на подготовленную фольгу. Полностью оберните филе фольгой. Герметична упаковка является ключом к сохранению сочности.

Разогрейте кастрюлю с водой до кипения. Осторожно положите пакет с куриным филе в кипящую воду. Убедитесь, что мясо полностью погружено в воду.

Убавьте огонь и готовьте куриное филе в фольге в течение 20-25 минут или до полного приготовления. Время приготовления может варьироваться в зависимости от размера и толщины филе. Вы можете проверить готовность, пронзив самую толстую часть филе ножом – мясо должно быть белым.

После отключите огонь и осторожно извлеките фольговый пакет с куриным филе из воды. Достаньте куриное филе и переложите на тарелку.

Перед приготовлением курицы ее нужно очистить таким образом, чтобы удалить антибиотики. Сделать это легче легкого.