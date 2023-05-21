Главное - не удалять плодоножку до конца "операции": четыре способа помыть клубнику

Надежные способы устранить микробов с ягоды

Вы точно знаете, как правильно мыть любимую клубнику? Дело в том, что эта ягода требует особого подхода: у нее нет кожуры, поэтому ее необходимо тщательно очищать, чтобы удалить возможные вредные вещества. При этом нужно сохранить питательные и вкусовые свойства клубники.

Вместе с Shuba расскажем, как быстро и легко помыть клубнику. Вы сможете безопасно кушать ягоду и сохранить ее натуральный вкус и аромат ягоды.

Как правильно мыть клубнику

Главное правило — не удалять плодоножку, пока не помоете ягоду. Это не даст веществам для мытья ягоды попасть внутрь ягоды.

Способы мытья клубники.

Самый быстрый и самый распространенный способ — замочить ее в растворе с пищевой содой. Для этого вам понадобятся глубокий таз или миска, чайная ложка соды и литр воды.

Для тщательной очистки ягоды достаточно подержать ее в растворе до пяти минут. После замачивания рекомендуется промыть клубнику под проточной водой, чтобы удалить остатки соды.

Смесь уксуса и воды также является отличным природным средством для очистки клубники. Соотношение должно быть таким: полстакана воды на полстакана уксуса. Просто погрузите ягоду в миску максимум на 5 минут, а затем промойте под проточной водой.

Если вы не уверены в происхождении клубники, погрузите плоды в раствор воды и рекомендуемой дозы дезинфицирующего средства для мытья овощей и фруктов — эту информацию вы найдете на упаковке или этикетке на бутылке. Через несколько минут просто промойте ягоды под проточной водой. Этот метод лучший для уничтожения бактерий и поэтому рекомендуется беременным женщинам.

Если необходимо тщательно почистить и вымыть клубнику и одновременно придать ягодам еще более выраженный вкус, можно использовать вино. Просто положите клубнику в контейнер, залейте вином и оставьте около 5 минут. Затем промойте клубнику под проточной водой.

После мытья клубники пришло время удалить плодоножку. Отличным вариантом использования клубники является приготовление освежающего клубничного мохито.