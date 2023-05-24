Минутка – и томаты без кожуры: лучшие лайфхаки для чистки помидоров

На это нужно совсем немного времени

Томаты без кожуры – основа многих соусов и блюд, таких как ароматная шакшука. Но сочные плоды с тонкой оболочкой бывает сложно очистить. Есть несколько техник, облегчающих и ускоряющих этот процесс.

Рассказываем вместе с goodhouse.com.ua, как легко и быстро очистить помидоры от кожуры. Это делают перед добавлением в суп, рагу или для создания разных соусов. Есть несколько способов сделать это эффективно.

Крестообразные надрезы и кипяток

Самый распространенный метод. Алгоритм действий таков:

Нагреваем воду до 100°C

На одной стороне каждого томата делаем надрез в виде креста

Кладем надрезанные овощи в глубокую кастрюлю

Заливаем кипятком полностью

Ждем от 30 секунд до 1,5 мин.

Когда кожура начинает сворачиваться, перекладываем томаты в холодную воду или вообще ставим под проточную. Через минуту помидоры можно легко чистить, оттягивая кожуру в тех местах, где она была надрезана.

Микроволновая печь

Это еще более простой способ. И гораздо быстрее. Для его проведения необходимо:

Промыть томаты под холодной проточной водой

Хорошо просушить на полотенце или салфетках

Сделать небольшие надрезы на полюсах томата, а также продольные надрезы по бокам овоща.

Выложить помидоры на тарелку с плоским ровным дном.

Поставить в микроволновку

Нагреть овощи в течение 30 секунд

Кожица начинает просто сворачиваться и самостоятельно отставать от плода, остается только очистить клочки

Для обоих этих методов важно строго соблюдать рамки допустимого времени, ведь перегрев может значительно повлиять на мякоть овоща. Если с первого раза не удалось избавиться от кожуры, следует дочистить оставшееся вручную. И уже потом готовить из них соус для вкусной лазаньи.