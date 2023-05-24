Минутка – и томаты без кожуры: лучшие лайфхаки для чистки помидоров
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На это нужно совсем немного времени
Томаты без кожуры – основа многих соусов и блюд, таких как ароматная шакшука. Но сочные плоды с тонкой оболочкой бывает сложно очистить. Есть несколько техник, облегчающих и ускоряющих этот процесс.
Рассказываем вместе с goodhouse.com.ua, как легко и быстро очистить помидоры от кожуры. Это делают перед добавлением в суп, рагу или для создания разных соусов. Есть несколько способов сделать это эффективно.
Крестообразные надрезы и кипяток
Самый распространенный метод. Алгоритм действий таков:
- Нагреваем воду до 100°C
- На одной стороне каждого томата делаем надрез в виде креста
- Кладем надрезанные овощи в глубокую кастрюлю
- Заливаем кипятком полностью
- Ждем от 30 секунд до 1,5 мин.
Когда кожура начинает сворачиваться, перекладываем томаты в холодную воду или вообще ставим под проточную. Через минуту помидоры можно легко чистить, оттягивая кожуру в тех местах, где она была надрезана.
Микроволновая печь
Это еще более простой способ. И гораздо быстрее. Для его проведения необходимо:
- Промыть томаты под холодной проточной водой
- Хорошо просушить на полотенце или салфетках
- Сделать небольшие надрезы на полюсах томата, а также продольные надрезы по бокам овоща.
- Выложить помидоры на тарелку с плоским ровным дном.
- Поставить в микроволновку
- Нагреть овощи в течение 30 секунд
- Кожица начинает просто сворачиваться и самостоятельно отставать от плода, остается только очистить клочки
Для обоих этих методов важно строго соблюдать рамки допустимого времени, ведь перегрев может значительно повлиять на мякоть овоща. Если с первого раза не удалось избавиться от кожуры, следует дочистить оставшееся вручную. И уже потом готовить из них соус для вкусной лазаньи.