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Как избавиться от "черных рук" после молодого картофеля: доступны действенные средства

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Есть решение этой досадной ситуации
Есть решение этой досадной ситуации. Фото Сегодня

Простое средство может быстро спасти

Блюда из молодого картофеля, как картофель в вине, очень вкусные, ведь сезонный овощ имеет очень насыщенный вкус. Впрочем, для начала его нужно почистить. Многие сталкиваются с тем, что под агрессивным действием крахмала и других веществ, содержащихся в сыром картофеле, руки и ногти выглядят "грязными". И отмыть их не так-то просто.

Но это реально. Особенно если пользоваться народными средствами. Апостроф назвал эффективные методы, которые помогут очистить руки от сока молодого картофеля.

Руки помогут отмыть следующие вещества:

  • сода;
  • мыло;
  • лимон или лимонная кислота;
  • уксус;
  • нашатырный спирт.

Если ни один из этих способов не помогает, то можно приготовить особую смесь. Она точно сработает.

Для нее понадобится:

  • 50 г детского или хозяйственного мыла
  • 500 мл воды
  • 2 таблетки гидроперита (перекись водорода)

Способ применения:

  1. Мыло смешиваем с водой. Таблетки перекиси раздавливаем и смешиваем с мыльной водой.
  2. Получившуюся смесь наносим на кожу рук на 20 минут.

Смываем и увлажняем руки кремом или лосьоном. От грязи не останется и следа. Кстати, мы писали об интересном способе чистки молодого картофеля, при котором овощ минимально контактирует с кожей.

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#Картофель #Молодой картофель #Лайфхак