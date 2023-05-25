Как избавиться от "черных рук" после молодого картофеля: доступны действенные средства

Простое средство может быстро спасти

Блюда из молодого картофеля, как картофель в вине, очень вкусные, ведь сезонный овощ имеет очень насыщенный вкус. Впрочем, для начала его нужно почистить. Многие сталкиваются с тем, что под агрессивным действием крахмала и других веществ, содержащихся в сыром картофеле, руки и ногти выглядят "грязными". И отмыть их не так-то просто.

Но это реально. Особенно если пользоваться народными средствами. Апостроф назвал эффективные методы, которые помогут очистить руки от сока молодого картофеля.

Руки помогут отмыть следующие вещества:

сода;

мыло;

лимон или лимонная кислота;

уксус;

нашатырный спирт.

Если ни один из этих способов не помогает, то можно приготовить особую смесь. Она точно сработает.

Для нее понадобится:

50 г детского или хозяйственного мыла

500 мл воды

2 таблетки гидроперита (перекись водорода)

Способ применения:

Мыло смешиваем с водой. Таблетки перекиси раздавливаем и смешиваем с мыльной водой. Получившуюся смесь наносим на кожу рук на 20 минут.

Смываем и увлажняем руки кремом или лосьоном. От грязи не останется и следа. Кстати, мы писали об интересном способе чистки молодого картофеля, при котором овощ минимально контактирует с кожей.