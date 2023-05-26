Оладьи будут пышными как тучка: что добавляют в тесто опытные повара
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Секреты, благодаря которым у вас никогда не будут оладьи как "подошвы"
Оладьи – отличный вариант вкусного десерта на скорую руку. Приготовить их можно из продуктов, которые найдутся в холодильнике. Зачастую нам получается полакомиться вкусными и пышными оладьями.
Однако иногда настроение портится из-за того, что блюдо получилось похожее на подошву. Чтобы оладьи были пышными, нужно знать несколько уловок. Вот о них мы вместе с Рixelinform и расскажем.
Как приготовить пышные оладьи
Довольно часто пышные на сковороде оладьи "падают" в тарелке. Чтобы этого не происходило, опытные кулинары добавляют в тесто простые ингредиенты.
Один из таких лайфхаков – добавлять для пышности в тесто дрожжи, кефир (как вариант – кислое молок) или же разрыхлитель. Такое тесто нужно замесить до консистенции густой сметаны – оно не должно быстро стекать с ложки, а лениво сползать.
Многие кулинары добавляют в тесто дрожжи и яблочный уксус. Правильной считается следующая пропорция – 1 ст. л. кислоты на 150 г муки.
А жарить такие оладьи нужно на сильно разогретой сковороде. Их нужно выложить сначала на салфетку, чтобы избавиться от лишнего жира, а затем – на тарелку.
Теперь достаем из холодильника любимое варенье или сгущённое молоко и садимся есть. Приятного аппетита.