Как просеять муку, если нет сита: хитрости, без которых не обойтись

Ваша выпечка будет пышной и вкусной

Вряд ли найдется человек, не любящий домашнюю выпечку. Важный нюанс при приготовлении вкусностей – необходимость просеивать муку. Это сделает блюдо мягким и пышным, а также улучшит вкус блюда.

Для просеивания мучного компонента нужно сито или решето, однако не всегда они есть на кухне. Но отсутствие сита – не повод отказываться от просеивания муки. Рixelinform рассказывает, как при его отсутствии достичь нужного результата.

Как просеять муку, если нет сита

При помощи дуршлага. Необходимо поставить его в глубокую миску и порционно насыпать продукт. Однако перед использованием дуршлага нужно убедиться, что дырочки на нем достаточно мелкие. Большие отверстия делают устройство непригодным для просеивания муки.

Выпечку можно сделать более рыхлой с помощью венчика. Конечно, это эффективный способ, но на него придется потратить немало времени и сил.

Если вы натянете марлю на миску, тарелку или любую емкость, можно спокойно просеивать муку. Конечно, выпечка станет рыхлой и воздушной, но вам придется потратить на процедуру значительное время.

Когда закончите готовить, оставьте в емкости с мукой столовую ложку. Этот лайфхак обезопасит вас от непрошеных гостей.