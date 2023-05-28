Суперправила для суперборща: что добавить в блюдо для насыщенного красного цвета

Два правила — и ваше первое блюдо будет невероятным!

Борщ — традиционное украинское блюдо. У каждого кулинара свой рецепт его приготовления, но главное условие — блюдо должно быть насыщенно красного цвета.

Что нужно делать, чтобы борщ был красным, расскажем вместе с "Главредом". Вместе сделаем так, что ваше блюдо будет не только вкусным, но и насыщенным!

Почему борщ светлеет

Даже самый красный и насыщенный борщ может посветлеть в считанные минуты. Это может быть из-за неправильного сорта свеклы или обжаривания этого овоща с другой зажаркой.

Что необходимо сделать для насыщенности цвета

В этом вопросе важную роль играет свекла правильного сорта. Для борща подходит именно салатная с темно-бордовым оттенком.

Здесь есть важное правило. Свеклу ни в коем случае нельзя смешивать ее с другой зажаркой, иначе рискуете цветом первого блюда.

Что нужно сделать чтобы борщ не потерял цвет

Натертую свеклу всегда добавляйте в блюдо в самом конце. Овощ должен вариться в борще от 5 до 12 минут. За это время он успеет дать цвет, но не выварится.

Свеклу необходимо сбрызнуть уксусом или лимонным соком — это является одним из важных правил приготовления борща. Именно в таком случае первое блюдо получит насыщенный традиционный оттенок.

Кстати, опытные хозяйки при варке свеклы кладут в кастрюлю хлеб и уксус. Эти трюки помогут вам быстрее справиться с приготовлением блюд.