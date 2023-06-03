Замачивание или долгая варка: как лучше готовить гречку

Разбираемся в тонком вопросе вместе

Крупы – обязательная составляющая рациона. Готовить из них можно первые блюда, каши и даже добавлять в салаты.

Гречка среди всех круп является одной из самых полезных и сытных. В приготовлении гречки нет особых премудростей, но есть мнение, что ее нужно замачивать перед варкой. Вместе с "Главредом" разберемся, нужно замачивать гречку перед варкой и как вообще лучше готовить эту крупу.

Польза замоченной гречки в воде

Замачивание гречки в воде может иметь несколько полезных свойств. Во-первых, это помогает удалить некоторые нежелательные вещества, такие как фитиновая кислота, которая может затруднять усвоение питательных веществ организмом. Кроме того, замачивание способствует активации ферментов, что может повысить доступность питательных веществ для организма.

Зачем замачивать гречневую крупу перед варкой

Такое действие может иметь несколько полезных свойств. Во-первых, это помогает удалить некоторые нежелательные вещества — например, фитиновую кислоту, которая может затруднять усвоение питательных веществ организмом. Кроме того, замачивание способствует активации ферментов, что может повысить доступность питательных веществ для организма.

Гречка или замачивание: плюсы и минусы

Если вы решите замочить гречку перед варкой, рекомендуется оставить ее в воде на несколько часов или даже на ночь. Это позволит зернам набухнуть и смягчиться, что сократит время приготовления.

Если вы предпочитаете более быстрое приготовление, можете сразу перейти к варке. У замачивания — свои преимущества: более мягкое и быстрое приготовление, улучшение доступности питательных веществ. Поэтому решение принимайте сами, исходя из собственных приоритетов.

Ранее мы поднимали вопрос, нужно ли мыть гречку перед приготовлением. Уверены, ответ на этот вопрос вас тоже заинтересует.