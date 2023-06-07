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Зачем протыкать яйцо иглой перед варкой: лайфхак, без которого вы больше не сможете готовить

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Лайфхак поможет легко очистить вареные яйца
Лайфхак поможет легко очистить вареные яйца. Фото pinterest.com

Иголка поможет вам почистить вареное яйцо легко

Именно сваренные яйца вкрутую лучше всего подходят для приготовления салатов, бутербродов и других блюд, в которых продукт должен быть цельным. Но идеально сварить яйцо бывает достаточно проблематично – ведь нужно правильно рассчитать время и при этом не передержать продукт.

Казалось бы, что здесь тяжелого – подержать несколько минут яйца в кипящей воде? Но после завершения варки кулинары часто не могут просто почистить их – скорлупа оказывается "приклеенной" к белку. Вместе с Рixelinform расскажем, как это предотвратить.

Как легко почистить вареные яйца

Перед тем как положить яйца в кастрюлю, их нужно осторожно проколоть иглой или заколкой. Острый предмет нужно вонзить с тупой стороны продукта: именно там находится так называемая "воздушная камера".

В образовавшуюся дырочку будет попадать немного воды, и благодаря чему скорлупа не приклеится, при этом из маленького отверстия ничего не вытекать. Сваренные яйца будут чиститься с невероятной легкостью.

Этот лайфхак дает еще один немаловажный эффект: снижается вероятность того, что яйца треснут в кипятке. Но заметьте, что прокалывать можно только яйца комнатной температуры, поэтому продукт нужно заранее вытащить из холодильника. В противном случае хитрость может не сработать.

Кстати, вареные яйца можно хранить целую неделю. Главное — придерживаться простых правил.

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#Яйца #Лайфхак