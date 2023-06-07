Зачем протыкать яйцо иглой перед варкой: лайфхак, без которого вы больше не сможете готовить

Иголка поможет вам почистить вареное яйцо легко

Именно сваренные яйца вкрутую лучше всего подходят для приготовления салатов, бутербродов и других блюд, в которых продукт должен быть цельным. Но идеально сварить яйцо бывает достаточно проблематично – ведь нужно правильно рассчитать время и при этом не передержать продукт.

Казалось бы, что здесь тяжелого – подержать несколько минут яйца в кипящей воде? Но после завершения варки кулинары часто не могут просто почистить их – скорлупа оказывается "приклеенной" к белку. Вместе с Рixelinform расскажем, как это предотвратить.

Как легко почистить вареные яйца

Перед тем как положить яйца в кастрюлю, их нужно осторожно проколоть иглой или заколкой. Острый предмет нужно вонзить с тупой стороны продукта: именно там находится так называемая "воздушная камера".

В образовавшуюся дырочку будет попадать немного воды, и благодаря чему скорлупа не приклеится, при этом из маленького отверстия ничего не вытекать. Сваренные яйца будут чиститься с невероятной легкостью.

Этот лайфхак дает еще один немаловажный эффект: снижается вероятность того, что яйца треснут в кипятке. Но заметьте, что прокалывать можно только яйца комнатной температуры, поэтому продукт нужно заранее вытащить из холодильника. В противном случае хитрость может не сработать.

Кстати, вареные яйца можно хранить целую неделю. Главное — придерживаться простых правил.