Вам поможет соль и вода: простые способы быстро почистить молодую картошку

Эта скучная процедура пройдет очень быстро

Уже начался сезон молодого картофеля. Так хочется побаловать семью блюдами из этого вкусного витаминного овоща.

Чистка картофеля — дело невероятно скучное. Однако если знать несколько простых секретов, то дело значительно упростится. Об этих лайфхаках вместе с "Мета" и расскажем.

Как быстро очистить картофель

В этом деле вам поможет соль. Здесь важно, чтобы молодой картофель был свежим, упругим, а еще лучше – только собранный с грядки, а соль – крупного помола.

Чтобы очистить картофель таким способом, помойте его и сложите в металлическую кастрюлю или миску. Насыпьте туда несколько ложек соли крупного помола.

Накройте кастрюлю плотной крышкой и начните интенсивно встряхивать. Делайте это в течение нескольких минут. После процедуры промойте картофель под проточной водой очень тщательно, залейте чистой водой и ставьте на огонь варить.

Для быстрой чистки молодого картофеля положите его в воду, накройте крышкой и дайте постоять некоторое время. После этого его надо хорошо потрясти и слить воду. При необходимости повторите. Таким же образом можно почистить картофель в пакете — просто завязать его и потрясти.

Хорошо поможет почистить картофель от кожуры воздействие высоких температур. Для этого залейте картофель кипятком и через несколько секунд поместите его в ледяную воду. В результате кожура должна слезть.

Поделимся еще одним интересным способом. Перед чисткой таким образом молодую картошку тщательно промойте под проточной водой, чтобы полностью смыть с нее остатки земли. Наденьте на руки специальные хозяйственные перчатки из грубого материала. Хорошо протрите каждую картофелину. Таким образом кожура отделится практически сразу, а вода ее смоет.

Можно почистить картофель губкой для мытья посуды, однако тут следует использовать жесткую сторону. Держите картофелину под струей воды и трите ее губкой. Она будет смывать грязь с кожурой, а также способствовать ее отслойке.

Быстро очистить картофель можно с помощью овощечистки. К тому же, овощечисткой почти невозможно порезаться. Плюс этого способа — кожура снимается тонко.

Когда очистите картофель, приготовьте его со сметаной. Удовольствие вам гарантировано!