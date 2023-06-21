Вы делали это неправильно: как очищать бананы, чтобы извлечь максимальную пользу

Очищаете ли вы волокна из мякоти?

Мы рассказывали, как быстро очищать клубнику. Казалось бы, что может быть проще, чем очистить банан от кожуры. Однако последние исследования показывают, что часть людей делает это неправильно.

Многие люди предпочитают очищать их от волокон, размещаемых между мякотью и кожурой. Но, как пишет IFL Science, учёные не советуют их снимать. Эти нити известны науке как пучки флоэмы, они не только съедобны, но и удивительно питательны.

Флоэмы обычно содержат больше питательных веществ и полезных ферментов, чем обычная мякоть. Об этом говорят учёные. К примеру, ученый из Беркли Николас Гиллит считает, что флоэмы содержат больше разнообразных типов волокон и структурных компонентов, необходимых для их работы. Поэтому в волокнах будет содержаться больше полезных веществ для человека.

То же касается банановой кожуры. Обычно ее не едят, ведь она жесткая и горькая. Но это не отменяет того факта, что кожура вполне съедобна и полезна. Это не значит, что ее все же нужно употреблять в пищу, если вы не хотите, но эти свойства можно использовать – из нее можно изготовить натуральное удобрение для растений.

Положите на несколько дней кожуру банана в воду. Ферменты из кожуры сделают ее отличным раствором для полива комнатных растений. Также мы рассказывали, как можно использовать воду из-под варки картофеля.