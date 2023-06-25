Как быстро отмыть посуду от теста: эффективные лайфхаки

Помыть посуду после теста — занятие несложное.

Наверняка каждый из нас сталкивался с задачей, как быстро отмыть посуду от теста после приготовления любимого блюда. На первый взгляд, задача не из простых. Однако, этот процесс очень легко ускорить и упростить.

Оказывается, процесс мойки может быть не столь сложным, особенно если знать проверенные и эффективные лайфхаки. Как можно быстро очистить посуду от теста, расскажем вместе с Ukr.Media.

Как отмыть посуду от теста за 10 минут

Чтобы максимально быстро отмыть посуду от теста, необходимо залить ее теплой водой и оставить на время. Когда остатки теста размокнут и не будут прилипать к поверхности кастрюли, их можно быстро избавиться от губки.

Что касается скалок, ложек и других загрязненных тестом кухонных приборов, то их лучше замочить в теплой воде и оставить на 30 минут. Время зависит от степени загрязненности посуды. Если вы готовили тесто вчера, а собираетесь мыть посуду сегодня, вам понадобится 10 минут.

Как не запачкать тестом губку для мытья посуды

Для этого сначала надо венчиком убрать остатки теста из кастрюли или посуды, хорошо очистить емкость и только затем использовать губку. Если вы используете губку сразу после размягчения теста, то она будет грязной и вам вряд ли удастся идеально очистить посуду.

Как очистить одежду от теста

Если во время приготовления пищи вы запачкали одежду, не стоит расстраиваться. Для очищения есть один простой и проверенный метод.

Возьмите загрязненную тестом одежду, положите ее в миску и залейте холодной водой. Через 15-20 минут достаньте одежду и с помощью губки избавьтесь от загрязненного места.

Как видите, для очистки посуды вам не нужно много времени и усилий. Теперь готовить блюда с тестом вы будете еще быстрее.