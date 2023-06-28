Можно испортить блюдо: мало кто знает, какой водой заливать ранний картофель

Все ли знают, как ее варить?

Молодой картофель можно вкусно варить, запекать в духовке или жарить на сковороде. Мы рассказывали, как ее быстро почистить. Теперь рассказываем о нюансах приготовления.

Молодой картофель готовится несколько иначе по сравнению со старым. На Foodoboz рассказали, как правильно готовить молодой картофель и почему его нельзя заливать холодной водой.

Почему молодой картофель нельзя заливать холодной водой

Когда мы готовим старый картофель, его спокойно можно варить, забросив в холодную воду и сразу посолив. Впрочем, для молодого картофеля такой трюк не пройдет. Класть ее нужно сразу в кипящую воду. Только так кожура сохранит вкус и питательные вещества.

А еще кожура молодого картофеля очень нежная и под ней хранится много полезных веществ. Вместо того чтобы ее снимать, кулинары часто советуют просто протереть плод щеткой от загрязнения. Но решать вам.

Молодой картофель важно не пережарить и не переварить. В готовом виде ее достаточно просто посыпать солью и укропом. Также мы делились интересным рецептом приготовления картофеля – в вине.