Мы привыкли делать не так: эти продукты лучше измельчать на терке, а не резать

Эти хитрости упростят вам готовку еды

В любом рецепте можно найти слова: "Измельчите ингредиенты". Но почему-то редко авторы кулинарных идей указывают, что лучше: нарезать продукты ножом или натереть на терке?

Некоторые продукты, которые мы привыкли нарезать при приготовлении блюд, проще натереть. Вместе с "Важно знать" расскажем о них.

Какие продукты лучше натереть на терке

Для супов или салатов сваренные вкрутую яйца лучше не нарезать, а натереть на терке. Так они будут выглядеть однородными — тогда салаты впечатлят не только вкусом, но и внешним видом. Да и сам процесс натирания яиц на терке гораздо легче.

Для многих десертов требуется измельчить шоколад. Стружка тертого черного или белого шоколада — беспроигрышный декор для торта или пирожных. Для этого можно воспользоваться теркой. А чтобы процесс проходил проще, шоколад лучше положить в холодильник.

Тесто выйдет еще более эластичным и приобретет нежный сливочный привкус, если натереть туда масло. Как и шоколад, его лучше заморозить — так будет легче будет справиться с процессом.

Для чеснока лучше всего использовать чеснокодавилку. Но если у вас нет этого девайса, можно воспользоваться обычной теркой.

Если у тебя нет шинковки для капусты, не беда. Капусту можно нашинковать с помощью терки. Такой овощ можно смело добавлять в салат или в борщ.

С помощью терки удобно измельчать имбирь. В тертом виде он даже полезнее — так выделяется больше сока.

Попробуйте хоть раз натереть огурец на терке — и вы будете делать так всегда. Измельченный таким образом овощ будет более сочным и вкусным, а вы значительно сэкономите время и силы.

Кстати, терку не обязательно покупать — ее можно смастерить своими руками. Это легко даже в походных условиях!