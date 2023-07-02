Никаких подгнивших яблок: ошибки, из-за которых у вас портятся закрутки

Не делайте так — и ваши закрутки будут стоять долгое время

Начинается сезон консервации, и уже многие повара и хозяйки запасаются на зиму клубничным вареньем или маринованными огурцами. В процессе консервирования они периодически совершают ошибки, приводящие к порче закруток.

Чтобы усилия, время и деньги не тратились впустую, стоит избавиться от таких привычек. Об этих привычках вместе с Рixelinform и поговорим.

Какие привычки приводят к порче консервации

Использование некачественного сырья при консервировании овощей и фруктов. Даже если хорошо обрезать повреждения на плодах, нельзя исключать проникновение вредных организмов дальше. Поэтому никаких подгнивших яблок или треснувших овощей.

Использование в консервировании мелкой, йодированной и соли с другими добавками – из-за нее огурцы становятся мягкими, а рассол темнеет. Лучше для этого брать соль большого помола.

Отклонение от рецепта. Лучше идти строго за ним: на условный вес овощей добавлять условное количество соли, уксуса или сахара.

Разливание варенья по влажным банкам. В таком случае ее содержимое покроется буйной плесенью еще до того, как начнется зима.

Несоблюдение "баночного" вопроса. Если сказано, что банку нужно перевернуть – переворачивайте. Этот прием позволяет достичь полной герметичности из-за того, что нагреваясь, уплотнительная резина становится мягче.

С помощью этих правил закройте фантастический маринованный перец и наслаждайтесь! Приятного аппетита.