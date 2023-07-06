Снимать или нет: найден ответ на вопрос, как правильно варить сосиски

Так ваши сосиски не превратятся в непонятный ком

Один из самых простых и бюджетных продуктов – это магазинные сосиски. Их можно есть как самостоятельное блюдо, а можно использовать в качестве ингредиента для любимых хот-догов и самой разнообразной выпечки.

Сварить сосиски вроде бы и не так сложно: бросил в воду, да и ждешь. Но среди любителей сосисок давно уже идет спор: одни снимают оболочку перед приготовлением, другие – нет. Кто из них прав, разберемся вместе с Рixelinform.

Нужно ли снимать оболочку перед приготовлением сосисок

Оказывается, снимать пленку с сосисок перед обработкой в кипятке не следует. Дело в том, что отсутствие оболочки может привести к тому, что ваша колбаска потеряет жир – он просто "уйдет" в воду. В результате блюдо окажется не таким аппетитным, как хотелось бы.

Кроме того, без пленки сосиски потеряют защиту от разваривания. В результате вместо красивой сосиски у вас получится непонятный ком.

Как правильно снимать пленку после приготовления сосисок

Итак, оболочка снимается уже с готовой сосиски. Но как это сделать и – ведь и пленка, и изделие очень горячие.

Ждать остывания приготовленных сосисок не нужно. Просто обдайте их холодной кипяченой водой стоит – тогда пленка снимется без проблем, а само блюдо не успеет сильно остыть.

Вареные сосиски также весьма популярный ингредиент в выпечке. Попробуйте приготовить с ними сытный пирог — и вы не пожалеете!