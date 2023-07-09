Хруст огурцов будет зашкаливать: секретный лайфхак от шеф-поваров
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Что сделать с огурцами, чтобы они стали хрустящими
С каким удовольствием летом мы едим огурцы: Витаминный овощ прекрасно утоляет жажду. А если будет еще и хрустит – цены ему не будет.
А что делать, если огурец не хрустит? В таком случае нам поможет один трюк, которым в ресторанах пользуются шеф-повара. Вот об этой хитрости вместе с Ukr.Media расскажем.
Что сделать, чтобы огурцы хрустели
Среди невероятного количества кулинарных уловок один поможет сделать ваш огурчик хрустящим. Для этого необходимо просто натереть его солью незадолго до употребления в пищу. Эта недорогая кухонная приправа сделает огурец невероятно хрустящим. Кроме того, соль удаляет из плодов излишнюю влагу. Овощ становится менее водянистым и более плотным.
Соль – отличный консервант и поэтому хранит овощ свежим. Обработанные ею огурцы долго не теряют свой привлекательный вид, не сморщиваются и не тускнеют. Они останутся такими же упругими, как сорванные с грядки плоды.
Соль также замедляет процессы разложения и гниения. Даже если вы планируете хранить огурцы в холодильнике, их все равно следует натереть солью, чтобы продлить их "жизнь".
Как правильно натирать огурцы солью
Разрежьте огурец вдоль 2 части. Чтобы соль глубже впиталась в огурец, в его мякоти стоит сделать несколько надрезов. Посыпьте срезы солью и потрите половинки друг о друга.
Раньше мы рассказывали, как соль улучшает вкус огурцов. В "огуречных" вопросах без соли никак нельзя!