Хруст огурцов будет зашкаливать: секретный лайфхак от шеф-поваров

Что сделать с огурцами, чтобы они стали хрустящими

С каким удовольствием летом мы едим огурцы: Витаминный овощ прекрасно утоляет жажду. А если будет еще и хрустит – цены ему не будет.

А что делать, если огурец не хрустит? В таком случае нам поможет один трюк, которым в ресторанах пользуются шеф-повара. Вот об этой хитрости вместе с Ukr.Media расскажем.

Что сделать, чтобы огурцы хрустели

Среди невероятного количества кулинарных уловок один поможет сделать ваш огурчик хрустящим. Для этого необходимо просто натереть его солью незадолго до употребления в пищу. Эта недорогая кухонная приправа сделает огурец невероятно хрустящим. Кроме того, соль удаляет из плодов излишнюю влагу. Овощ становится менее водянистым и более плотным.

Соль – отличный консервант и поэтому хранит овощ свежим. Обработанные ею огурцы долго не теряют свой привлекательный вид, не сморщиваются и не тускнеют. Они останутся такими же упругими, как сорванные с грядки плоды.

Соль также замедляет процессы разложения и гниения. Даже если вы планируете хранить огурцы в холодильнике, их все равно следует натереть солью, чтобы продлить их "жизнь".

Как правильно натирать огурцы солью

Разрежьте огурец вдоль 2 части. Чтобы соль глубже впиталась в огурец, в его мякоти стоит сделать несколько надрезов. Посыпьте срезы солью и потрите половинки друг о друга.

Раньше мы рассказывали, как соль улучшает вкус огурцов. В "огуречных" вопросах без соли никак нельзя!