Никогда так не делайте: главные ошибки при приготовлении яичницы

Вкусный завтрак — залог хорошего дня

Нет ничего проще приготовления пышной яичницы. Это блюдо всегда выручает, когда нет времени или желания готовить что-то затейливое.

Однако даже на первый взгляд элементарные жареные яйца требуют кулинарных навыков и знаний. И многие допускают ошибки, которые мешают приготовить идеальное блюдо с хрустящими краями. Сегодня мы с "Важно знать" расскажем о самых частых ошибках в приготовлении яичницы.

Основные ошибки в приготовлении яичницы

Яичница обречена на неудачу, если вы используете неправильную сковородку — из-за этого блюдо прилипает и разваливается. Когда металл нагревается, он расширяется, и жидкость из яиц заполняет эти трещины. Именно этот фактор и мешает блюду остаться целым.

Просто подберите правильную сковороду — из качественного чугуна или с антипригарным покрытием. Такая утварь — один из факторов приготовления идеальной яичницы.

Вне зависимости от того, имеет сковорода антипригарное покрытие или нет, яичницу нужно жарить на жире — это может быть растительное или сливочное масло, жир от бекона или сливки. Так вкус яичницы будет более насыщенным и блюдо не будет прилипать к сковороде.

Опытные кулинары знают, что любое блюдо нужно жарить на уже нагретой сковороде. Когда еда попадает на горячую сковороду, она моментально начинает поджариваться, выделяя жидкость и создавая шар пара. Из-за этого блюдо не будет прилипать к сковороде.

Исключение — приготовление яичницы на густых сливках. Тогда лучше налить их на холодную сковороду, затем добавить яйца и только потом включить огонь.

Огонь при жарке яичницы должен быть небольшой. Тогда белок хорошо прожарится, а желток останется жидковатым.

Прежде чем готовить яичницу, яйца стоить заранее достать из холодильника. Пусть они нагреются до комнатной температуры. Если времени в обрез, яйца можно подогреть, поместив их в миску с теплой водой.

Лучше всего использовать для приготовления яичницы свежие яйца — в них белки более прочные и лучше держатся вместе. Старые яйца больше подойдут, если ты хочешь варить их вкрутую.

И последнее: яичница не терпит промедления. Ее всегда нужно есть свежей, только снятой со сковороды. Лучше всего ее пробовать вместе со свежим хлебом, макая его в слегка жидкий желток.