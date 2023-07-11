Никогда не берите зеленое мясо: хитрости, которые нужно знать при покупке продукта

Несвежее мясо может испортить вкус блюда и привести к негативным последствиям для здоровья

Мясо — важный продукт на кухне. Оно не подвергается длительному хранению при нормальной температуре и быстро портится.

Чтобы на вашем столе всегда было только свежее мясо, достаточно знать несколько правил и руководствоваться ими при покупке. О надежных способах определения свежести мяса вместе с "Главредом" и поговорим.

Как понять, что мясо испортилось

Обратите внимание на цвет мяса. Свежее мясо должно иметь ярко-красный или нежно-розовый оттенок. Если продукт приобрел серую или зеленоватую окраску, это может быть признаком порчи.

Проверьте текстуру мяса. Свежий продукт должен быть упругим на ощупь. Если мясо стало слишком мягким, липким или слипшимся, это может говорить о его испорченности.

Внимательно понюхайте мясо. Свежее мясо обычно имеет нейтральный или слабый мясной запах. Если продукт издает резкий или гнилостный запах, это может быть признаком порчи.

Мясо, которое начало портится, может иметь легкий кисловатый или протухлый запах. Если запах становится явно неприятным или нарушает ваше чувство обоняния, лучше избегать его употребления.

Как понять, что мясо испортилось без запаха

Проверьте упаковку мяса. Если упаковка повреждена, имеет пятна или неприятный запах, это может быть признаком того, что мясо испортилось.

Учтите срок годности мяса. Если срок годности истек или находится на пределе, рекомендуется быть особенно внимательными и осторожными.

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