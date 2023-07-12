Хитрое правило, с которым суп всегда будет шедевром: простой лайфхак

Подробности приготовления, которые выведут блюдо на новый уровень

Мы рассказывали, как приготовить вкусный суп с чечевицей. Многие кулинары-любители допускают грубую ошибку при приготовлении первых блюд.

Очень часто блюдо прогревается неравномерно, поэтому получается не столь вкусным, как хотелось бы. Pixelinform пишет, что все дело в неправильном использовании кастрюли.

Следует обратить внимание на такой момент, как уровень заполненности посуды. Именно от этого показателя зависит качество будущего блюда.

Распространенное заблуждение

Иногда, желая приготовить больше супа, кулинары полностью заполняют кастрюлю. Это очень серьезное заблуждение, которое и является причиной неправильного прогревания. Температурный режим нарушается, в результате чего борщ, солянка и любое другое первое блюдо получаются не очень аппетитными.

Как поступать правильно

Надо всегда заполнять кастрюлю можно максимум на три четверти. Эта рекомендация связана с тем, что жидкое блюдо, которое займет более 75 процентов объема кастрюли, потеряет свой яркий вкус.

А вот если соблюдать простое правило и никогда не переполнять кастрюлю, то супы всегда будут получаться аппетитными. Также мы рассказывали, какого ингредиента следует избегать при консервации огурцов.