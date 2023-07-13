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Опытные повара делают именно так: какие продукты не моют даже в самых дорогих ресторанах

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Вы удивитесь, но не все продукты стоит мыть перед употреблением
Вы удивитесь, но не все продукты стоит мыть перед употреблением. Фото Freepik

Придерживайтесь правил и готовьте не только вкусную, но и полезную еду!

Когда мы приносим продукты из магазина, большинство мы моем под проточной водой. Многим кажется бессмысленной сама мысль о том, что с некоторыми продуктами этого можно не делать – ведь все стремятся сделать свое блюдо не только вкусным, но и на 100% безопасным.

Однако некоторые продукты не моют перед термической обработкой даже опытные кулинары в дорогих ресторанах. Почему – расскажем вместе с Рixelinform.

Какие продукты нельзя мыть перед термической обработкой

Шампиньоны. Молодые и красивые грибы достаточно просто хорошо протереть. Более старые грибы предлагается чистить ножом или потереть жесткой стороной губки.

В случае, если вы решитесь помыть шампиньоны, они впитают в себя большое количество воды. Приготовить на основе таких грибов по-настоящему вкусное блюдо будет сложно.

Следующий совет актуален для зимы, но о нем тоже стоит упомянуть. Не стоит пытаться ускорить размораживание ягод с помощью воды или по какой-либо причине начинать их мыть.

Из-за жидкости ягоды просто перестанут держать форму. Приготовить вкусный и эстетический десерт в этом случае явно не удастся.

Если вы планируете отправить мясо на сковородку или духовку, то смысла в его мытье мало. Дело в том, что высокая температура и так устранит все возможные микробы, а вот микробы от разбрызгивания воды могут "разбрестись" по всей кухне.

Если вы собираетесь варить мясо, просто слейте первую воду после кипения. Если эту рекомендацию проигнорировать, то вы рискуете получить некачественное и невкусное мясо.

Ранее мы рассказывали, стоит ли мыть сало перед засолкой. Наконец ответ на сложный вопрос найден!

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