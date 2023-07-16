Секрет идеального завтрака: хитрый секундный трюк сделает яичницу невероятной

Попробуйте – и будете делать так постоянно

Мы рассказывали, как приготовить яичницу-облачку. Что же касается классической яичницы, то, наверное, многие обращали внимание на то, как опытные кулинары "тыкают" в сковороду вилкой во время приготовления яичницы.

Бессмысленная, на первый взгляд, процедура действительно помогает сделать традиционный завтрак гораздо вкуснее. Почему так – рассказывает Pixelinform.

Благодаря втыканию зубцов вилки блюдо приобретает лучшую консистенцию. Однако для получения требуемого результата действие следует совершать правильно.

Как использовать вилку

Разбив яйцо на сковороду, нужно накрыть посуду крышкой и подождать, пока белок не начнет сворачиваться. Как только вы заметили, что процесс начался, следует снять крышку, взять вилку и начать протыкать белую часть блюда в том участке, который находится ближе к желтку.

Там белок распределится более равномерно. В результате белая часть блюда успеет полностью затвердеть до того, как затвердеет желток. Таким образом, яичница получится идеальной.

Способ не годится для антипригарных сковородок – зубцы могут повредить покрытие. Также мы рассказывали, как правильно варить молодую кукурузу.