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Авокадо станет мягким за 30 секунд: хитрый трюк

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Самое зеленое авокадо станет мягким
Самое зеленое авокадо станет мягким. Фото 24 канал

Интересный способ размягчить авокадо

Авокадо входит в состав многих соусов и блюд, таких как пашот во фруктовом кармане. Если вы купили мало спелое авокадо, то с ним будет тяжело готовить намазки и соусы.

Но есть способ, что сделает фрукт мягким за 30 секунд. О нем рассказали на портале " ProstoWay ".

Как размягчить авокадо

Зеленое авокадо не только жесткое, но и имеет терпкий привкус. Существует немало советов, как ускорить созревание. К примеру, оставить фрукт на ночь у бананов.

Но если ситуация срочная, то возьмите авокадо, проколите вилкой несколько раз и отправьте в микроволновку. Достаточно будет 30 секунд в микроволновке.

Через пару минут после того, как вы его получите, авокадо остынет и будет мягким. При этом на вкус такой способ "созревания" не повлияет.

Есть и другой схожий способ. Он подразумевает использование духовки. Держите его в течение 10 минут при температуре 90 градусов. Авокадо следует обмотать фольгой и приготовить для дальнейшего использования.

Теперь вы знаете, как сделать зеленое авокадо мягким и готовым к использованию. Также мы рассказывали, как надолго сохранить свежее сырое мясо при комнатной температуре.

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#Авокадо #Блюдо #Микроволновка #Лайфхак