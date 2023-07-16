Авокадо станет мягким за 30 секунд: хитрый трюк

Интересный способ размягчить авокадо

Авокадо входит в состав многих соусов и блюд, таких как пашот во фруктовом кармане. Если вы купили мало спелое авокадо, то с ним будет тяжело готовить намазки и соусы.

Но есть способ, что сделает фрукт мягким за 30 секунд. О нем рассказали на портале " ProstoWay ".

Как размягчить авокадо

Зеленое авокадо не только жесткое, но и имеет терпкий привкус. Существует немало советов, как ускорить созревание. К примеру, оставить фрукт на ночь у бананов.

Но если ситуация срочная, то возьмите авокадо, проколите вилкой несколько раз и отправьте в микроволновку. Достаточно будет 30 секунд в микроволновке.

Через пару минут после того, как вы его получите, авокадо остынет и будет мягким. При этом на вкус такой способ "созревания" не повлияет.

Есть и другой схожий способ. Он подразумевает использование духовки. Держите его в течение 10 минут при температуре 90 градусов. Авокадо следует обмотать фольгой и приготовить для дальнейшего использования.

Теперь вы знаете, как сделать зеленое авокадо мягким и готовым к использованию. Также мы рассказывали, как надолго сохранить свежее сырое мясо при комнатной температуре.