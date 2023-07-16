Авокадо станет мягким за 30 секунд: хитрый трюк
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Интересный способ размягчить авокадо
Авокадо входит в состав многих соусов и блюд, таких как пашот во фруктовом кармане. Если вы купили мало спелое авокадо, то с ним будет тяжело готовить намазки и соусы.
Но есть способ, что сделает фрукт мягким за 30 секунд. О нем рассказали на портале " ProstoWay ".
Как размягчить авокадо
Зеленое авокадо не только жесткое, но и имеет терпкий привкус. Существует немало советов, как ускорить созревание. К примеру, оставить фрукт на ночь у бананов.
Но если ситуация срочная, то возьмите авокадо, проколите вилкой несколько раз и отправьте в микроволновку. Достаточно будет 30 секунд в микроволновке.
Через пару минут после того, как вы его получите, авокадо остынет и будет мягким. При этом на вкус такой способ "созревания" не повлияет.
Есть и другой схожий способ. Он подразумевает использование духовки. Держите его в течение 10 минут при температуре 90 градусов. Авокадо следует обмотать фольгой и приготовить для дальнейшего использования.
Теперь вы знаете, как сделать зеленое авокадо мягким и готовым к использованию. Также мы рассказывали, как надолго сохранить свежее сырое мясо при комнатной температуре.