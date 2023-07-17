У кого День ангела 18 июля: женские и мужские именины

У каждого наверняка найдется хоть один знакомый, которого нужно поздравить с Днем ангела в этот день

Во вторник, 18 июля, в 2023 году отмечается Международный день Нельсона Манделы, День идеальной семьи, День прогулок под дождем. Кроме того, носители десяти имен в этот день празднуют свои Дни ангела.

Мужские именины 18 июля

Афанасий (Опанас), — в переводе с древнегреческого значит "бессмертный". 18 июля почитается игумен Афанасий Афонский.

Василий, — это греческое имя, которое переводится как "царский" или "царственный".

Сергей, — это было древнее римское родовое имя. Также оно переводится с латинского как "слуга Бога", "высокий", "знатный". 18 июля чтится преподобный Сергий Радонежский.

Степан, — греческое имя, что дословно значит "корона", "диадема". 18 июля церковью чтится епископ Регийский Стефан.

Женские именины 18 июля

Агния, — красивое имя, которое по разным версиям может переводиться как "огненная", "непорочная" и даже "ягненок". 18 июля чтится мученица Агния (Анна) Римская.

Анна, — происходит от еврейского имени Ханна, которое переводится как "благодать".

Варвара, — это имя греческого происхождения, что дословно значит "варварская" в понимании "чужеземная", "негреческая".

Елизавета, — имя еврейского происхождения, которое значит "Бог мой — клятва".

Кирилла, — это женская форма греческого имени Кирилл, что переводится как "госпожа", "владыка", "хозяйка". 18 июля почитается мученица Кирилла (Киприлла) Киринейская.

Люция, — это латинское имя, образованное от слова "lux", что переводится как "сияющая", "светящаяся". 18 июля чтится мученица Лукия.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как в Украине официально перенесли даты целого ряда праздников.