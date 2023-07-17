У кого День ангела 18 липня: жіночі та чоловічі іменини

У кожного, напевно, знайдеться хоч один знайомий, якого треба привітати з Днем ангела цього дня

У вівторок, 18 липня, 2023 року відзначається Міжнародний день Нельсона Мандели, День ідеальної родини, День прогулянок під дощем. Окрім того, носії десяти імен цього дня святкують свої Дні ангела.

Чоловічі іменини 18 липня

Опанас (Афанасій), — у перекладі з давньогрецької означає "безсмертний". 18 липня вшановується ігумен Афанасій Афонський.

Василь, — це грецьке ім’я, яке перекладається як "цар" або "царський".

Сергій, — це було давнє римське родове ім’я. Також воно перекладається з латинської як "слуга Бога", "високий", "знатний". 18 липня вшановується преподобний Сергій Радонезький.

Степан, — грецьке ім’я, що буквально означає "корона", "діадема". 18 липня церквою вшановується єпископ Регійський Стефан.

Жіночі іменини 18 липня

Агнія, — красиве ім’я, яке за різними версіями може перекладатися як "вогняна", "непорочна" і навіть "ягня". 18 липня вшановується мучениця Агнія (Анна) Римська.

Анна, — походить від єврейського імені Ханна, яке перекладається як "благодать".

Варвара — це ім’я грецького походження, що дослівно означає "варварська" в розумінні "чужоземна", "негрецька".

Єлизавета — ім’я єврейського походження, яке означає "Бог мій — клятва".

Кирила, — це жіноча форма грецького імені Кирило, що перекладається як "пані", "володарка", "господиня". 18 липня вшановується мучениця Кирила (Кіпріла) Киринейська.

Люція, — це латинське ім’я, утворене від слова "lux", що перекладається як "сяюча", "та, що світиться". 18 липня вшановується мучениця Лукія.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як в Україні офіційно перенесли дати цілої низки свят.