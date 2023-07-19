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Мыть или не мыть: крупы, которые нужно сразу сыпать в кастрюлю

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Крупы принято мыть, но, как оказалось, это касается не всех
Крупы принято мыть, но, как оказалось, это касается не всех. Фото ukrhealth.net

Вы могли об этом не знать

Мы рассказывали, как правильно варить гречку для идеальной пропорции. Гречка — одна из тех круп, которые нужно мыть обязательно. Но, как выяснилось, это правило касается далеко не всех каш. Рассказываем, чем они отличаются.

Подробности рассказали на ProstoWay. В случае с гречкой или рисом все понятно – на этих крупах могут оседать посторонние примеси, шелуха. Кроме того, они крахмалистые, и если их не промыть, то каша будет мутной. Проще говоря, рис, гречка и перловка – грязная крупа, которую нужно мыть. Еще нужно мыть пшено и горох.

Эти крупы желательно не только промывать перед варкой, но и замачивать, чтобы пошла горечь. Но есть и такие крупы, которые мыть нельзя. Перед варкой не следует промывать водой крупы мелкой фракции: манку и геркулесовые хлопья.

Нельзя промывать булгур, кус-кус, кукурузные хлопья. Но все крупы перед варкой нужно перебирать и убирать мусор. Опытные кулинары знают — иногда соринки встречаются даже в манной крупе. Кстати, мы рассказывали, как ее правильно варить.

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#Крупы #Каша #Лайфхак #Гарнир