Мыть или не мыть: крупы, которые нужно сразу сыпать в кастрюлю

Вы могли об этом не знать

Мы рассказывали, как правильно варить гречку для идеальной пропорции. Гречка — одна из тех круп, которые нужно мыть обязательно. Но, как выяснилось, это правило касается далеко не всех каш. Рассказываем, чем они отличаются.

Подробности рассказали на ProstoWay. В случае с гречкой или рисом все понятно – на этих крупах могут оседать посторонние примеси, шелуха. Кроме того, они крахмалистые, и если их не промыть, то каша будет мутной. Проще говоря, рис, гречка и перловка – грязная крупа, которую нужно мыть. Еще нужно мыть пшено и горох.

Эти крупы желательно не только промывать перед варкой, но и замачивать, чтобы пошла горечь. Но есть и такие крупы, которые мыть нельзя. Перед варкой не следует промывать водой крупы мелкой фракции: манку и геркулесовые хлопья.

Нельзя промывать булгур, кус-кус, кукурузные хлопья. Но все крупы перед варкой нужно перебирать и убирать мусор. Опытные кулинары знают — иногда соринки встречаются даже в манной крупе. Кстати, мы рассказывали, как ее правильно варить.