Практически все делают ошибки: как правильно готовить сосиски

Вы никогда не догадаетесь, как лучше это делать

Мясные сосиски – прекрасное блюдо к гарниру, яичнице, овощам или салату. Вряд ли есть люди, которые никогда не покупали бы их.

Казалось бы, приготовить сосиски легко: бросил в воду или на сковородку, и все. Но здесь возникает множество вопросов. В горячей или холодной воде варить их? На какой сковороде лучше жарить? В тонкостях приготовления сосисок разберемся вместе с Ukr.Media.

В какой воде нужно варить сосиски

Оказывается, вода, в которую вы собираетесь положить сосиски, очень влияет на вкус продукта. Хочется, чтобы при варке оболочка сосисок не лопнула и в тарелку вы положили красивый и вкусный продукт, а не какой-то мясной комок.

По этой причине следует избегать резкой смены температур и не бросать сосиску из холодильника в кипяток и даже просто в горячую воду. В таком случае существует большая вероятность, что оболочка ее расширится слишком быстро и треснет. Сок и жир из сосиски могут вытекать в воду и продукт станет безвкусным.

Поэтому лучше всего положить сосиски в теплую или прохладную воду, довести до кипения и выключить. Сваренные так сосиски будут оставаться сочными и не переваренными.

Замороженные сосиски перед варкой не нужно размораживать – так они потеряют слишком много влаги. Проще залить холодной водой, поставить на огонь и довести до кипения. Если вы бросите его в кипящую воду, есть риск, что оболочка сосиски разорвется.

На какой сковороде лучше жарить сосиски – горячей или холодной

Лучше всего класть сосиски для обжаривания на теплую, а не на раскаленную сковороду. В этом случае тоже следует избегать резкого контраста температур, чтобы оболочка сосисок не лопнула. Во время жарки можно даже сделать несколько надсечек на кожуре сосиски, чтобы выходил пар и они не лопались.

Жарить замороженные сосиски нужно по тому же принципу, что и варить: не стоит кидать их на раскаленную сковороду в горячее масло. В этом случае вы рискуете получить пресное блюдо в тарелке.

Ранее "Телеграф" поднимал вопрос, стоит ли снимать оболочку с сосисок перед варкой. Оказывается, многие из нас варили их неправильно.