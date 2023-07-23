Поможет "веселый башмак": три способа открыть вино без штопора
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Хитрости-выручалочки в сложной ситуации
Отдыхая где-то на природе или даже дома, может быть такое, что под рукой нет штопора, чтобы открыть бутылку любимого вина. Казалось бы, теперь нужно собираться, идти в магазин и покупать его.
Однако существует много креативных способов откупорить бутылку благодаря подручным вещам или просто руками. О них вместе с "РБК-Украина" и расскажем.
Как открыть бутылку вина без штопора
Довольно легко и просто открыть бутылку вина можно с помощью ножа и вилки. Для этого вам надо погрузить лезвие ножа в пробку на 2-3 сантиметра, затем просунуть лезвие сквозь зубчики вилки. Выкручивать пробку благодаря вилке необходимо начинать от горловины бутылки под небольшим углом.
Чтобы насладиться вкусом вина, пробку доставать не обязательно — благодаря методу "железный палец" ее можно просунуть в середину. Задача не очень сложная, если вы имеете при себе ключи или другой предмет, которым можно протолкнуть пробку. Если же ничего нет, попробуйте протолкнуть пальцем — у вас все получится!
Если уж совсем ничего нет под рукой, на помощь может прийти обувь на ваших ногах. Просто поставьте бутылку в ботинок и придайте этой конструкции горизонтальное положение. Далее следует крепко взять бутылку рукой и наносить резкие удары поверхностью обуви о твердый предмет, будь то дерево, стена или что-то еще.
Благодаря давлению, которое создается в середине, желанное вино будет с каждым ударом все ближе. Именно такой "веселый башмак" поможет вам откупорить вино и весело провести время.
А вы знали, что с помощью вина можно приготовить великолепный молодой картофель? Этот рецепт вам точно летом пригодится!