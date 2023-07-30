Три способа, как дома превратить сливу в чернослив

Основные правила приготовления чернослива

Лето — сезон разнообразных овощей, ягод и фруктов. Однако что делать зимой, когда так хочется витамин, но найти их практически невозможно? Остается только заготовить их.

Один из способов сохранения вкуса и полезных свойств — это сушка ягод и фруктов. Например, если в домашних условиях правильно засушить сливу, зимой вы будете лакомиться невероятно вкусным черносливом. Вместе с "Главредом" расскажем об основных способах такой заготовки.

Основные правила сушки слив

Для такого способа недозревшие плоды не годятся — стоит выбирать только те, которые уже успели поспеть. Также обращайте внимание, чтобы сливы не были подгнившими или поврежденными.

Еще одно важное правило: если сливы крупные, лучше косточки из них удалить. Если же плоды средние или маленькие, то их сушат целыми, не удаляя косточки.

Как подготовить сливы к сушке

Плоды рассортируйте. Целые сливы помойте и вытрите бумажными полотенцами

Независимо от того, вынимали вы косточки или нет, сливы нужно бланшировать. Для этого вскипятите воду, на каждый литр кипятка добавьте 1 чайную ложку пищевой соды и положите сливы в этот раствор на 20 секунд. Плоды должны быть полностью покрыты водой. Так вы очистите сливы от воска. После промойте их в проточной воде и вытрите бумажными салфетками.

Как сушить чернослив на солнце

Сливы выложите на решетки или в коробки и вынесите на солнце. Плоды должны сушиться с утра до вечера в течение 4-6 дней – это зависит от погоды. На ночь их нужно заносить в помещение. После досушите их 3-4 дня в тени.

Как сушить сливы в духовке

Застелите противень пекарской бумагой и выложите сливы одним слоем (разрезанные плоды положите разрезом вниз).

Сначала поставьте противень в духовку на 5 часов при температуре +50 градусов, затем на 6 часов при температуре +70 градусов и только после этого доведите чернослив до готовности при температуре от +75 до +80 градусов. Между этими этапами нужно доставать противень, переворачивать сливы и давать им полностью остыть до следующего этапа.

Как сушить сливы в сушилке

Выложите в один слой на специальные поддоны. Половинки положите разрезами доверху.

Сначала сушите сливы в течение 4 часов при температуре от +50 до +55 градусов. После этого этапа измените местоположение лотков и перекиньте будущий чернослив на другую сторону.

На следующем этапе сушите плоды 4-6 часов при температуре +60 градусов. После этого нужно будет так же сменить лотки местами и перекинуть сливы. И при температуре от +75 до +80 градусов сушите сливы до готовности примерно 4-6 часов.

Получилось? Зимой приготовите вкуснейший чернослив с орехами в вине и будете наслаждаться.