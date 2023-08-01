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С помощью капельки йода: эта хитрость поможет проверить качество растительного масла

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Вы сами сможете проверить качество масла
Вы сами сможете проверить качество масла. Фото shuba.life

Простая, но очень полезная хитрость

На полках украинских магазинов появилось множество видов подсолнечного масла. На этикетках производители обычно пишут: первый отжим, без консервантов и красителей, с витаминами А и Е, холодный пресс, вымороженное и многое другое.

Но не все масло действительно соответствует тому, что написано на бутылках – производители могут использовать некачественное сырье для производства подсолнечного масла. В качестве растительного масла можно убедиться в домашних условиях с помощью одного простого способа. Вместе с Ukr.media о нем и расскажем.

Как в домашних условиях определить качество подсолнечного масла

В это сложно поверить, но нам понадобится только йод. Для определения качества масла налейте небольшое количество в отдельную емкость, а сверху добавьте несколько капель йода.

Если йод пойдет ко дну и станет расслаиваться, вам следует задуматься и насторожиться. В этом случае в приобретенном подсолнечном масле могут присутствовать примеси сомнительного качества. Они могут повлиять на качество целого блюда, которое вы готовите. Поэтому стоит задуматься о выборе другой марки подсолнечного масла.

Определить качество подсолнечного масла можно прямо в магазине. "Телеграф" делился такими лайфхаками.

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