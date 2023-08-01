С помощью капельки йода: эта хитрость поможет проверить качество растительного масла

Простая, но очень полезная хитрость

На полках украинских магазинов появилось множество видов подсолнечного масла. На этикетках производители обычно пишут: первый отжим, без консервантов и красителей, с витаминами А и Е, холодный пресс, вымороженное и многое другое.

Но не все масло действительно соответствует тому, что написано на бутылках – производители могут использовать некачественное сырье для производства подсолнечного масла. В качестве растительного масла можно убедиться в домашних условиях с помощью одного простого способа. Вместе с Ukr.media о нем и расскажем.

Как в домашних условиях определить качество подсолнечного масла

В это сложно поверить, но нам понадобится только йод. Для определения качества масла налейте небольшое количество в отдельную емкость, а сверху добавьте несколько капель йода.

Если йод пойдет ко дну и станет расслаиваться, вам следует задуматься и насторожиться. В этом случае в приобретенном подсолнечном масле могут присутствовать примеси сомнительного качества. Они могут повлиять на качество целого блюда, которое вы готовите. Поэтому стоит задуматься о выборе другой марки подсолнечного масла.

Определить качество подсолнечного масла можно прямо в магазине. "Телеграф" делился такими лайфхаками.