Как чай превратит даже самый дешевый рис в ресторанное блюдо: невероятная хитрость

Необычный трюк приведет к потрясающему результату

После заваривания чая многие просто выбрасывают чайный пакетик в мусорное ведро. И зря — его можно использовать при варке риса.

Всего один пакетик чая добавит рису необычного аромата и привкуса. Как правильно добиться такого результата, расскажем вместе с "Главредом".

Как с помощью пакетика чая приготовить необычный и рассыпчатый рис

С помощью мелкого сита промойте рис холодной водой, пока вода не станет прозрачной. Так вы избавитесь от крахмала, который отвечает за клейкость.

Поставьте воду закипать и бросьте в кастрюлю свежий пакетик чая с любимым вашим ароматом. Когда вода закипит, перед засыпкой крупы достаньте пакетик и выбросьте.

Сколько воды необходимо для приготовления риса

Лучше отмерять объём жидкости исходя из вида риса:

для длиннозёрного — 1 : 1,5–2;

для среднезёрного — 1 : 2–2,5;

для круглозёрного — 1 : 2,5–3;

для пропаренного — 1 : 2;

для коричневого — 1 : 2,5–3;

для дикого — 1 : 3,5.

Кстати, такой же лайфхак пригодиться вам при приготовлении других гарниров. Например, пакетик чая с ароматом жасмина или ромашки можно использовать в случае приготовления макарон или спагетти. Привкус и приятный запах овсяной каше на воде придаст пакетик чая с яблоками, корицей, земляникой и сливками.

Если вы переварили рис, это можно просто исправить с помощью одного ингредиента. Готовьте с "Телеграфом" просто, вкусно и с удовольствием!