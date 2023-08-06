Как чай превратит даже самый дешевый рис в ресторанное блюдо: невероятная хитрость
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Необычный трюк приведет к потрясающему результату
После заваривания чая многие просто выбрасывают чайный пакетик в мусорное ведро. И зря — его можно использовать при варке риса.
Всего один пакетик чая добавит рису необычного аромата и привкуса. Как правильно добиться такого результата, расскажем вместе с "Главредом".
Как с помощью пакетика чая приготовить необычный и рассыпчатый рис
С помощью мелкого сита промойте рис холодной водой, пока вода не станет прозрачной. Так вы избавитесь от крахмала, который отвечает за клейкость.
Поставьте воду закипать и бросьте в кастрюлю свежий пакетик чая с любимым вашим ароматом. Когда вода закипит, перед засыпкой крупы достаньте пакетик и выбросьте.
Сколько воды необходимо для приготовления риса
Лучше отмерять объём жидкости исходя из вида риса:
- для длиннозёрного — 1 : 1,5–2;
- для среднезёрного — 1 : 2–2,5;
- для круглозёрного — 1 : 2,5–3;
- для пропаренного — 1 : 2;
- для коричневого — 1 : 2,5–3;
- для дикого — 1 : 3,5.
Кстати, такой же лайфхак пригодиться вам при приготовлении других гарниров. Например, пакетик чая с ароматом жасмина или ромашки можно использовать в случае приготовления макарон или спагетти. Привкус и приятный запах овсяной каше на воде придаст пакетик чая с яблоками, корицей, земляникой и сливками.
Если вы переварили рис, это можно просто исправить с помощью одного ингредиента. Готовьте с "Телеграфом" просто, вкусно и с удовольствием!