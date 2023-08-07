Мы все делали неправильно: как нужно мыть фрукты и овощи

Оказывается, все невероятно просто!

Лето — сезон любимых помидоров, хрустящих огурцов и вкусных персиков. Обязательно мыть купленные фрукты, овощи, ягоды, зелень — одно из главных правил.

Однако не все знают, как правильно мыть купленные продукты. Вместе с "РБК-УКраина" расскажем об основных хитростях.

Как правильно мыть покупные продукты

Для многих овощей и фруктов достаточно будет тщательной промывки проточной водой. Если вы планируете хранить их в холодильнике, обязательно высушите после, иначе продукты быстрее испортятся.

Не все продукты следует мыть сразу после покупки. Лучше эту процедуру сделать непосредственно перед их приготовлением или употреблением.

Для мытья продуктов необходимо использовать только воду. Мыло, гели для мытья посуды и другие вещества могут остаться на пористой поверхности продуктов.

Очень грязные продукты можно отмыть с помощью мягкой щетки или губки. Таким же способом можно отмыть воск на яблоках.

Бананы, апельсины, мандарины и другие продукты, которые будете чистить, также стоит мыть перед употреблением. Дело в том, что бактерии из кожуры могут попасть на мякоть плода.

Цитрусовые можно мыть в теплой воде или ошпарить кипятком. Это не повредит их плотной кожуре и удалит грязь.

Виноград необходимо разделить на небольшие гроздья и помыть. После мытья нужно воде дать стечь и просушить.

Для мытья ананаса используйте щетку. Она поможет хорошо помыть его неровную поверхность.

Бахчевые культуры перед употреблением стоит замочить на 30-60 минут в холодной воде. Такая процедура сделает ваши арбузы и дыни чище.

Лук перед мытьем очистите от остатков корневой системы и шелухи. Помыть его легко под проточной водой.

Из белокочанной капусты необходимо удалить верхние листья. А из цветной капусты нужно удалить ножом потемневшие участки.

С зелени необходимо сначала удалить вялые и засохшие листья. Только после ее нужно промыть в холодной воде.

Ягоды следует мыть непосредственно перед употреблением. Клубника, голубика, ежевика быстро испортятся после мытья.

"Телеграф" ранее писал, нужно ли мыть малину перед едой. Для тех, кто любит каши, мы рассказывали, нужно ли мыть крупы перед варкой.