Не разварятся и не останутся сырыми: известно идеальное время для варки пельменей

В любом блюде все зависит от нюансов

Раньше мы делились интересным рецептом сытных и вкусных пельменей без мяса. Но, какими бы ни были пельмени, окончательный вкус блюда всегда зависит от времени варки изделий.

В вопросе, сколько варить пельмени, чтобы они и не разварились, и не были резиновыми, часто ошибаются даже опытные кулинары. Но от этого зависит вкус блюда – даже самые лучшие пельмени легко испортить неправильным приготовлением. Вместе с Pixelinform рассказываем, сколько минут нужно варить пельмени.

Как долго варить пельмени

Быстрее всего варится фарш внутри пельменя, самое длинное — тесто. Но, если переварить тесто, оно просто разлезется и блюдо будет испорчено. Так что готовность отсчитывается до момента, когда тесто уже готово, но еще целое.

Время варки всегда отсчитывается с момента всплытия пельменей. Для пельменей среднего размера оптимальная продолжительность варки составляет 6 минут, для больших – 10 минут. Маленьким пельменям, которые еще называют детскими, для приготовления достаточно 4 минуты.

Есть и разница, заморожены это пельмени или только что слеплены. Последние варятся на минуту меньше замороженных. Также мы рассказывали, как правильно варить молодую кукурузу.