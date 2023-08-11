Все делают эту ошибку: как правильно варить рис для голубцов

Очень важный нюанс приготовления

Вкусные сочные голубцы – чудесное блюдо на каждый день и к праздничному столу. Но многие до сих пор спорят о том, нужно ли отваривать рис перед приготовлением или нет.

Мнения кулинаров по поводу того, как лучше отварить рис, разнятся. Но, как пишет ProstoWay, все же считает, что лучший рис для голубцов — отваренный до полуготовности.

Дело в том, что сырой рис в фарше, готовясь, впитывает в себя много соуса, в котором тушатся голубцы. Поэтому блюдо получается суховатым.

Также если капуста молодая и мягкая, а рис уже ложится наполовину готовым, то голубцы будут быстрее готовиться. Если у вас нет желания предварительно отваривать рис, крупу следует хотя бы несколько часов замочить в холодной воде.

Как готовить начинку?

Лучше всего для голубцев брать круглый рис – он скорее сварится. Количество овощей определяется объемом мяса – лучше всего, если эти значения будут равными.

Отвариваем рис в течение 5-10 минут. Откидываем на дуршлаг и даем остыть.

Нарезаем мелко лук, морковь натираем на терку. Обжариваем овощи на масле, затем добавляем томатную пасту и обжариваем ее еще несколько минут.

Соединяем начинку с сырым мясом, когда и рис, и овощи остыли. Но мясо не обязательно добавлять – голубцы вполне могут быть постными.