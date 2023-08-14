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Этого не знают даже опытные повара: секреты правильного приготовления картофеля

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Идеальный картофель готовится именно так
Идеальный картофель готовится именно так. Фото shuba.life

Благодаря этим хитростям ваш гарнир будет еще вкуснее

Что может быть лучше, чем полакомиться любимой пюрешечкой? Кажется, готовить ее настолько просто, что многие люди не сомневаются в его правильности. Просто помыть, почистить, поставить на плиту и варить до готовности — именно так указано во всех рецептах.

Однако тут есть нюансы, которые повлияют на вкус блюда. Вместе с "РБК-Украина" расскажем о них

Как правильно готовить молодой картофель

У него тоненькая шкурка, которую лучше не чистить и даже не скрести - в неочищенном картофеле так останется больше полезных микроэлементов. Картофель перед приготовлением необходимо лишь хорошо помыть.

Картофель необходимо отварить. После приготовления бульбу необходимо заправить зеленью и по вкусу сливочным маслом или же сметаной и потом подавать на стол.

Как правильно готовить обычный картофель

Варить такой продукт необходимо немного по-другому. Во-первых, картофель в "мундире" — полезный продукт, однако жесткую кожуру перед приготовлением лучше очищать.

Самая главная ошибка здесь кроется в температуре воды, в которой вы будете готовить овощ. Обычно кастрюлю с картофелем заливают водой из-под крана и ставят на огонь, и только потом дают постепенно закипеть.

Считается, что этот способ варки неправильные и он убивает имеющиеся в овоще полезные свойства. Лучше готовить его по-другому.

Картофель необходимо помыть, почистить, порезать. Кастрюлю с водой нужно поставить на огонь, дать закипеть, посолить и только потом опустить картофель в кипящую воду и варить его до готовности. Именно при таком способе готовке сохраняются большинство полезных веществ и микроэлементов.

А чтобы приготовить идеальное картофельное пюре, добавьте один ингредиент. Наслаждайтесь любимым блюдом!

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