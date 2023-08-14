Этого не знают даже опытные повара: секреты правильного приготовления картофеля

Благодаря этим хитростям ваш гарнир будет еще вкуснее

Что может быть лучше, чем полакомиться любимой пюрешечкой? Кажется, готовить ее настолько просто, что многие люди не сомневаются в его правильности. Просто помыть, почистить, поставить на плиту и варить до готовности — именно так указано во всех рецептах.

Однако тут есть нюансы, которые повлияют на вкус блюда. Вместе с "РБК-Украина" расскажем о них

Как правильно готовить молодой картофель

У него тоненькая шкурка, которую лучше не чистить и даже не скрести - в неочищенном картофеле так останется больше полезных микроэлементов. Картофель перед приготовлением необходимо лишь хорошо помыть.

Картофель необходимо отварить. После приготовления бульбу необходимо заправить зеленью и по вкусу сливочным маслом или же сметаной и потом подавать на стол.

Как правильно готовить обычный картофель

Варить такой продукт необходимо немного по-другому. Во-первых, картофель в "мундире" — полезный продукт, однако жесткую кожуру перед приготовлением лучше очищать.

Самая главная ошибка здесь кроется в температуре воды, в которой вы будете готовить овощ. Обычно кастрюлю с картофелем заливают водой из-под крана и ставят на огонь, и только потом дают постепенно закипеть.

Считается, что этот способ варки неправильные и он убивает имеющиеся в овоще полезные свойства. Лучше готовить его по-другому.

Картофель необходимо помыть, почистить, порезать. Кастрюлю с водой нужно поставить на огонь, дать закипеть, посолить и только потом опустить картофель в кипящую воду и варить его до готовности. Именно при таком способе готовке сохраняются большинство полезных веществ и микроэлементов.

А чтобы приготовить идеальное картофельное пюре, добавьте один ингредиент. Наслаждайтесь любимым блюдом!