Взорвутся все закрутки: никогда не стерилизуйте банки этим способом

Ваши закрутки простоят до следующего лета

Стерилизация банок – обязательное условие консервации овощей на зиму. К этому процессу следует относиться серьезно. Дело в том, что плохо стерилизованные банки могут стать причиной размножения бактерий, в результате чего маринованные огурчики станут непригодными для еды.

Чтобы банки с закрутками не взрывались, не используйте сомнительные способы их стерилизации. Более подробно поговорим вместе с Ukr.Media.

Самый ненадежный способ стерилизации банок

Правильная стерилизация – гарантия того, что овощи "доживут" до следующего лета. Многие кулинары ставят банки в духовку, но не все знают, что такой способ работает далеко не на все 100%.

Дело в том, что далеко не каждая духовка может похвастаться равномерным прогреванием, а неправильно выставленная температура может привести к тому, что банка лопнет. Именно поэтому стерилизация банок в духовке может привести к "взрыву" банок.

Как лучше стерилизовать банки

Надежный способ, которым пользовались еще наши бабушки – это стерилизация на пару. Кроме того, это еще очень просто.

Налейте воду в кастрюлю, доведите до кипения. Сверху выставьте решетку и поставьте на нее предварительно помытые банки. Дайте им пропариться 5-8 минут, после чего хорошо высушите. Крышки также на несколько минут закиньте в кипящую воду. Именно при этом способе стерилизации наименьший риск, что банки лопнут.

"Телеграф" также рекомендует два способа стерилизации банок в микроволновке. Пробуйте и выбирайте наиболее удобный для вас.