Мясо получится в сто раз вкуснее: чем заменить яйцо в кляре

Семья в любом случае будет лакомиться вкуснятиной

Кляр — это то, что делает многие блюда еще вкуснее. Ароматные отбивные — одно из самых известных блюд с кляром. Это блюдо в сочетании с картофельным пюре — воспоминания из детства.

Все привыкли к тому, что традиционный кляр готовится из муки, яйца, в некоторых случаях в него можно добавить молоко, воду или кисломолочный продукт. Однако представьте ситуацию, когда вы готовите еду, открываете холодильник, а яйца неожиданно закончились. Чем их заменить, расскажем вместе с "Главредом".

Чем заменить яйца в кляре

Если вы задаетесь вопросом, как можно приготовить отбивные без яиц, то поделимся простой хитростью. Есть один секретный ингредиент, который спасет вас в сложной ситуации и подарит нереальный вкус вашему блюду.

Поскольку яйца есть даже в майонезе, то приготовить отбивные можно с кляром без яиц на майонезе. Вам нужно всего лишь развести майонез с небольшим количеством воды.

Кляр можно приготовить также на кефире, молоке или сметане. Но помните — в этом случае вам не нужно добавлять воду.

Некоторые кулинары готовят кляр с крахмалом. Он может убрать лишнюю воду и сделать кляр более хрустящим. Именно крахмал поможет вам также, если вы захотите приготовить кляр без яиц и муки.

Ранее "Телеграф" делился хитростями приготовления отбивных. Делайте так — и ваше блюдо получится идеальным.