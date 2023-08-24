Хитрости, которые пригодятся перед Ореховым Спасом: что делать, чтобы нарезанные яблоки не темнели

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Яблоки — очень полезные и бюджетные фрукты, в которых много витаминов и необходимых микроэлементов. Из яблок можно приготовить много вкуснейшей выпечки к Ореховому Спасу.

Однако яблоко может быстро изменить цвет или даже почернеть после нарезки. Что сделать, чтобы фрукт быстро не темнел, расскажем вместе с "РБК-Украина".

Причины потемнения яблок

Некоторые ферменты в яблоках под воздействием кислорода окисляются — именно это и приводи к изменению цвета. Эти фрукты очень быстро темнеют в разрезанном виде при контакте с воздухом и, чтобы этого избежать — нужно сделать всего несколько действий.

Что сделать, чтобы яблоки не темнели

Один из самых рабочих способов — замочить их в подсоленной воде на 10 минут, затем вынуть и положить в пакет. Но если вы хотите съесть яблоко, то хорошенько вымойте.

Сохранить яблоки можно, просто натерев фрукт лимоном. Если вы захотите избавиться от вкуса лимона — промойте яблоки перед употреблением.

Один из действенных способов — просто скрепить нарезанные ломтики яблока вместе с помощью резинки. Тогда они сохранят почти такой же цвет и твердость, да и фрукт после такого способа промывать не нужно.

Мед — отличный природный консервант, который останавливает потемнение яблок. Просто растворите от 1 до 2 столовых ложек меда в 1 стакане воды комнатной температуры и в этом растворе замочите яблоки на 1-5 минут.

Вам также поможет обычная вода. Порежьте яблоки, переложите в посуду и залейте водой. Это поможет на очень кратковременный период "спасти" фрукты от потемнения.

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