Вы не знали об этом способе: рецепт, с которым кукуруза получится божественно вкусной

Вы могли не знать об этом способе приготовления

Мы рассказывали, как вкусно запечь молодую кукурузу в фольге. Теперь делимся простым способом приготовления этого сезонного продукта методом варки.

Вместе с Food.Oboz рассказываем, что добавить в воду во время варки, чтобы кукуруза получилась нежной и мягкой. С этим способом кукуруза не будет жесткой, жесткой, и не потеряет свои вкусовые свойства.

Как правильно варить кукурузу

Опытные кулинары советуют положить в воду для кукурузы совсем чуть-чуть сливочного масла. Это создаст для зернышек "масляную ванну". Конечный результат приятно удивит – овощ будет очень ароматным.

Чтобы сварить кукурузу в масле, очищенные кочаны положите в кастрюлю, залейте водой и оставьте в таком виде на время. Кастрюлю с водой поставить на огонь. Когда закипит, добавить в воду кусочек сливочного масла. Варить еще 20-30 минут, а за 5 минут до готовности – добавить соль.

Время приготовления ориентировочно – оно зависит от свежести и молодости вашего овоща. Также мы делились рецептом кукурузы, с которым она выйдет, как на одесском пляже.