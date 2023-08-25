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Вы не знали об этом способе: рецепт, с которым кукуруза получится божественно вкусной

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Такие початки будут самыми вкусными
Такие початки будут самыми вкусными. Фото maximum.fm

Вы могли не знать об этом способе приготовления

Мы рассказывали, как вкусно запечь молодую кукурузу в фольге. Теперь делимся простым способом приготовления этого сезонного продукта методом варки.

Вместе с Food.Oboz рассказываем, что добавить в воду во время варки, чтобы кукуруза получилась нежной и мягкой. С этим способом кукуруза не будет жесткой, жесткой, и не потеряет свои вкусовые свойства.

Как правильно варить кукурузу

Опытные кулинары советуют положить в воду для кукурузы совсем чуть-чуть сливочного масла. Это создаст для зернышек "масляную ванну". Конечный результат приятно удивит – овощ будет очень ароматным.

Чтобы сварить кукурузу в масле, очищенные кочаны положите в кастрюлю, залейте водой и оставьте в таком виде на время. Кастрюлю с водой поставить на огонь. Когда закипит, добавить в воду кусочек сливочного масла. Варить еще 20-30 минут, а за 5 минут до готовности – добавить соль.

Время приготовления ориентировочно – оно зависит от свежести и молодости вашего овоща. Также мы делились рецептом кукурузы, с которым она выйдет, как на одесском пляже.

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