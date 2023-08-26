Всего 10 секунд - и готово: хитрый трюк, как быстро почистить картофель в мундире

Невероятно простой способ

Отварной картофель в мундире – важный ингредиент многих блюд. Кажется, что приготовить ее несложно – бросил в воду, подождал, и все.

Но здесь начинается самое интересное – чистка картофеля. Очень часто кожура овощей прилипает к ножу, рукам или очищенной мякоти и вроде бы несложный процесс превращается в суету с лишними нервами. Вместе с Рixelinform расскажем о быстром способе, позволяющем очистить вареный картофель всего за 10 секунд.

Как быстро очистить картофель в мундире

Картошку нужно вымыть, сделать поперечный надрез на каждом овоще и положить в кастрюлю с водой. Овощи следует отварить до готовности. Незадолго до чистки необходимо набрать в глубокую миску ледяную воду и добавить туда же кубики льда.

Готовый картофель по одной следует быстро переложить из кастрюли в миску ледяной водой, оставляя каждый в ней на 5 секунд. Теперь можно чистить овощи, просто потянув за шкурку с обеих сторон.

Благодаря сделанному заранее надрезу и резкому перепаду температуры кожура будет легко и без особого труда слезать с картофелины. Так вы быстро почистите весь картофель и не обожжете руки.

Кстати, этот же способ вы можете использовать, когда будете готовить овощной салат по рецепту "Телеграфа". Попробуйте — и вы так будете делать всегда!