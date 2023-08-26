Никогда так не делайте: ошибки, которые испортят любую консервацию

Одна маленькая ошибка — и ваши закуски не достоят до весны

Все мы любим полакомиться зимой хрустящими огурчиками или яркими помидорами, однако зимняя консервация овощей или фруктов – всегда кропотливая работа. Она требует определенных навыков.

Иногда кажется, что и рецепт проверенный, и простерилизовали банки с крышками, а закрутка испортилась или выстрелила. Чтобы такого не произошло, вместе с "Вкусно новости" расскажем о самых распространенных ошибках при консервировании.

Эти ошибки испортят любую консервацию

Использование поврежденных овощей и фруктов. Отбирать их нужно тщательно — для консервации годятся только свежие, плотные, не перезрелые плоды без дефектов. Срезанная испорченная часть овоща или фрукта может испортить работу и другие ингредиенты.

Помимо стерилизации банок, их еще следует осмотреть на предмет сколов и трещин, а также хорошо вымыть. Стерилизовать их нужно в разогретой до 130 градусов духовке около 30 минут или поставить банки в кастрюлю с кипящей водой шейкой вниз на 15 минут.

Консервацию могут испортить также некачественные крышки. Если крышки лежат более полугода, резинка внутри может утратить эластичность. Также перед работой прокипятите крышки в течение 3-5 минут.

Консервация может взорваться, если крышку недостаточно закрутили или немного переусердствовали в этом. Также герметичности не будет, если на крышке нет специального резинового кольца.

Йодированная соль с большим содержанием йода может привести к потемнению продуктов консервирования. Для консервации все же лучше использовать обычную.

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